У
многих на Украине возникает резонный вопрос – а все ли нормально с Петром
Порошенко. Ведет он себя крайне странно в последнее время: то шапку с женщины
сорвет, то ущипнет мужчину за нос…
У
многих на Украине возникает резонный вопрос – а все ли нормально с Петром
Порошенко. Ведет он себя крайне странно в последнее время: то шапку с женщины
сорвет, то ущипнет мужчину за нос…
На
Украине всерьез заговорили, что Порошенко сошел с ума. У президента на почве нервного срыва развился психоз на
грани сумасшествия, утверждает депутат
Верховной рады Михаил Добкин.
"У
него, похоже, сегодня такой уровень психоза, нервного срыва, который уже на
грани с серьезным медицинским заболеванием", – приводит слова нардепа издание "ПолитНавигатор".
В
последние две недели Петр Порошенко ездит по стране и общается с избирателями.
Не везде удается наладить диалог с народом. Недавно президент ударил по лицу
девушку за неудобный вопрос. В другом городе Порошенко сорвал шапку и бросил в
лицо женщине тоже за попытку обратиться к нему. Наконец, президент позволил
себе ущипнть мужчину за нос, а потом несколько раз ударил стоящего перед ним
человека.
В
соцсетях подметили, что во время всех этих действий с лица Порошенко
не сходила злорадная улыбка. Возможно, глава Незалежной был нетрезв, а, может,
ему, действительно, пора посетить психиатра.
Один из специалистов даже вынес диагноз: Порошенко страдает пограничным психическим расстройством личности,
заявил известный доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько. Врач дал
совет президенту: не откладывать визит к врачу.
Шепетько
подметил, что глава государства, находясь на публике, не может контролировать свои эмоции, поэтому часто
срывается на собственных избирателей. В связи с этим возникает вопрос: как такой
человек выполняет свои прямые обязанности и руководит страной с многомиллионным
населением?