У многих на Украине возникает резонный вопрос – а все ли нормально с Петром Порошенко. Ведет он себя крайне странно в последнее время: то шапку с женщины сорвет, то ущипнет мужчину за нос…

многих на Украине возникает резонный вопрос – а все ли нормально с ПетромПорошенко. Ведет он себя крайне странно в последнее время: то шапку с женщинысорвет, то ущипнет мужчину за нос…НаУкраине всерьез заговорили, что Порошенко сошел с ума. У президента на почве нервного срыва развился психоз награни сумасшествия, утверждает депутатВерховной рады Михаил Добкин."Унего, похоже, сегодня такой уровень психоза, нервного срыва, который уже награни с серьезным медицинским заболеванием", – приводит слова нардепа издание "ПолитНавигатор".последние две недели Петр Порошенко ездит по стране и общается с избирателями.Не везде удается наладить диалог с народом. Недавно президент ударил по лицудевушку за неудобный вопрос. В другом городе Порошенко сорвал шапку и бросил влицо женщине тоже за попытку обратиться к нему. Наконец, президент позволилсебе ущипнть мужчину за нос, а потом несколько раз ударил стоящего перед нимчеловека.соцсетях подметили, что во время всех этих действий с лица Порошенконе сходила злорадная улыбка. Возможно, глава Незалежной был нетрезв, а, может,ему, действительно, пора посетить психиатра.Один из специалистов даже вынес диагноз: Порошенко страдает пограничным психическим расстройством личности,заявил известный доктор медицинских наук, профессор Сергей Шепетько. Врач далсовет президенту: не откладывать визит к врачу.Шепетькоподметил, что глава государства, находясь на публике, не может контролировать свои эмоции, поэтому частосрывается на собственных избирателей. В связи с этим возникает вопрос: как такойчеловек выполняет свои прямые обязанности и руководит страной с многомиллионнымнаселением?