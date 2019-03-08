О том, что Петр Порошенко не так прост, как кажется, эксперты предупреждали давно. Его поведение этакого полупьяного рубахи-парня находит симпатию у потенциальных избирателей. Да и Запад не хочет менять коней на переправе – Порошенко нужен Штатам и Европе в качестве руководителя страны враждебной для России страны.

том, что Петр Порошенко не так прост, как кажется, эксперты предупреждалидавно. Его поведение этакого полупьяного рубахи-парня находит симпатию употенциальных избирателей. Да и Запад не хочет менять коней на переправе –Порошенко нужен Штатам и Европе в качестве руководителя страны враждебной дляРоссии страны.том, что власть на Украине находится под иностранным управлением сейчас ужемало кто сомневается. Об этом свидетельствуют унизительные для Киева событияпоследних дней.Взять хотя бы визит Петра Порошенко на американский эсминец "ДональдКук", пришвартовавший в Одессе для моральной поддержки Украины. Или постоянныевизиты американских чиновников в Киев и их встречи с местной политическойэлитой.Украиназависит от США и Европы, а им сейчас не нужна смена режима в свое колонии.Поэтому Порошенко решено оставить и для этого у него самого предостаточнорычагов влияния.Даже его третье место в предвыборном рейтинге кандидатов посути ничего не меняет. У президента в руках все избирательные комиссии, своилюди в силовых структурах, огромные возможности для фальсификаций голосования идавления на тех, кто будет считать голоса.Помнению режиссера Карена Шахназарова, количество кандидатов на нынешних выборах –правильный и хитрый ход. "У Порошенко есть свой небольшой, но ядерныйэлекторат, всех остальных надо растащить, выбросив на рынок сорок, пятьдесяткандидатов" – сказал режиссер в эфире телеканала "Россия 1".Еслинадо, подтасуют и проголосуют за Порошенко. Выборы устроены так, что всегдаесть преимущество у действующего президента.Шахназаровотметил, что Порошенко очень грамотно ведет свою предвыборную кампанию. "Как бык нему не относились, он грамотный политик, он знает, что делает.доказал главное: он контролирует страну", – заявил режиссер и исключил во времяпредстоящих выборов организацию нового Майдана на Украине.Президентскиевыборы в Незалежной закончатся тем, что на российской границе останется крайневраждебная для нас страна с зомбированным населением. Ситуация плохая,резюмировал Карен Шахназаров.Выборыпрезидента Украины пройдут 31 марта. В них примут участие 39 кандидатов,подавляющее большинство которых, судя по опросам общественного мнения, ненабирают и 1% поддержки. Тройка лидеров выглядит так: на первом месте актерВладимир Зеленский, по данным разных социологических служб его поддерживают от22% до 28% избирателей. Второе место у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко, занее готовы проголосовать 15-18% украинцев. Действующий президент Петр– третий в списке с поддержкой от 12% до 14% потенциальных избирателей.