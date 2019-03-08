Знаменитости не могут не заявлять о себе даже в праздники, когда, казалось бы, любому человеку хочется отдохнуть в кругу близких людей. Дни.ру собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 марта 2019 года.

Знаменитости не могут не заявлять о себе даже в праздники, когда, казалось бы, любому человеку хочется отдохнуть в кругу близких людей. "Дни.ру" собрали все последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 марта 2019 года.Примадонна и юморист побывали на банкете в честь Дня рождения Михаила Жванецкого. Алла Пугачева поздравила 85-летнего сатирика с праздником.День рождения писатель отметил 6 марта. В своем микроблоге муж Пугачевой Максим Галкин опубликовал нарезку из видеороликов, записанных на торжестве.Актриса приняла участие в необычной фотосессии. Елизавета Боярская опубликовала снимок полупрозрачном топе.Снимком артистка поделилась в Instagram. Фото сделано в стилистике начала прошлого века. На нем Елизавета Боярская загадочно и томно смотрит вдаль. На ней полупрозрачный тюлевый топ и плиссированная длинная юбка. Образ дополняют макияж и красивая прическа.Ксения Собчак и Максим Виторган сделали совместное заявление. Пара прокомментировала слухи об их отношениях: похоже, развод не за горами.Заявление звезды опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram. Ксений Собчак и Максим Виторган одновременно сообщили, что все идет к разводу: оказывается, они уже давно не живут вместе.Известие о том, что Ксения Собчак и Максим Виторган уже давно не живут вместе повергло россиян в шок. Поклонники знаменитостей восприняли новую информацию из жизни кумиров в штыки. Не обошлось без гневных комментариев.Примечательно, что большая часть пользователей Сети заняла сторону Виторгана. По их мнению, он сумел в данной истории "не потерять лицо".Собчак же подверглась жестким нападкам. Телеведущую буквально растерзали злые языки. "Никто и не сомневался, что замуж ты вышла для галочки", "Тьфу ты, даже брак не смогла сохранить!", "Как можно уйти от такого мужчины, как Виторган?!" – негодуют обитатели всемирной паутины.Евгений Петросян заглянул в московский театр "Современник" на спектакль "Пигмалион". Юморист встретил своих коллег по сцене – актрис Галину Волчек и Людмилу Максакову.Петросян разместил снимок с Максаковой в своем Instagram. "С Людмилой Васильевной Максаковой мы встретились сегодня в Театре "Современник" на спектакле "Пигмалион". Вспоминали нашего общего друга, великого писателя-юмориста Аркадия Хайта. Повидались в антракте с Галиной Борисовной Волчек", – написал юморист.Читайте последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 8 марта 2019 года, в и специальных .