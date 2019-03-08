Президент Финляндии Саули Ниинисте удовлетворил просьбу об отставке правительства, с которой обратился к нему премьер-министр Юха Сипиля. Глава государства встретился с премьером в президентской резиденции Мянтениеми. После встречи с президентом премьер-министр Финляндии проведет пресс-конференцию.

Президент Финляндии Саули Ниинисте удовлетворил просьбу об отставке правительства, с которой обратился к нему премьер-министр Юха Сипиля. Глава государства встретился с премьером в президентской резиденции Мянтениеми. После встречи с президентом премьер-министр Финляндии проведет пресс-конференцию, передает РИА Новости.Одобрив прошение об отставке правительства, Саули Ниинисте попросил кабинет Сипиля продолжить исполнение своих служебных обязанностей до принятия дальнейших мер. Отставка правительства прошла на фоне неудачной реформы систем социального обеспечения и здравоохранения. Чуть более чем через месяц — 14 апреля — в Финляндии пройдут парламентские выборы, передает ТАСС.