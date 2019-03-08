Актриса приняла участие в
необычной фотосессии. Елизавета Боярская опубликовала снимок полупрозрачном
топе.
Актриса приняла участие в
необычной фотосессии. Елизавета Боярская опубликовала снимок полупрозрачном
топе.
Снимком артистка
поделилась в Instagram. Фото сделано в стилистике начала прошлого века. На нем
Елизавета Боярская загадочно и томно смотрит вдаль. На ней полупрозрачный тюлевый
топ и плиссированная длинная юбка. Образ дополняют макияж и красивая прическа.
"Нынче пасмурно в
Петербурге. Можно спать до обеда", – подписала снимок Елизавета Боярская. Кадр никого не оставил равнодушным. Пользователи
соцсети осыпали актрису комплиментами.
"Потрясающий образ!!! Все
настолько гармонично и красиво!!!", "Очень красивое фото! И Вы невероятная", "Чертовски
хороша. Елизавета, Вы Богиня!", "Королева очень красивая из моих снов",
– одарили множеством ласковых слов знаменитость фолловеры.
Не остались в стороне и коллеги Боярской. "Ого!!!!!!"
– восхитился Сергей
Безруков. "Невероятно",
– отметила Юлия Снигирь. Подписчики звезды отметили, что ей очень идет этот
образ – его хочется внимательно разглядывать, не упуская ни единой детали.
Напомним, замужем за актером Максимом
Матвеевым. Супруги вместе
уже восемь лет. В 2012 году у пары родился первенец Андрей. Второго сына
с супругом назвали Григорием. Мальчик появился
на свет в одной из клиник Санкт-Петербурга.