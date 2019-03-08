Актриса приняла участие в необычной фотосессии. Елизавета Боярская опубликовала снимок полупрозрачном топе.

Актриса приняла участие внеобычной фотосессии. Елизавета Боярская опубликовала снимок полупрозрачномтопе.Снимком артисткаподелилась в Instagram. Фото сделано в стилистике начала прошлого века. На немЕлизавета Боярская загадочно и томно смотрит вдаль. На ней полупрозрачный тюлевыйтоп и плиссированная длинная юбка. Образ дополняют макияж и красивая прическа."Нынче пасмурно вПетербурге. Можно спать до обеда", – подписала снимок Елизавета Боярская. Кадр никого не оставил равнодушным. Пользователисоцсети осыпали актрису комплиментами."Потрясающий образ!!! Всенастолько гармонично и красиво!!!", "Очень красивое фото! И Вы невероятная", "Чертовскихороша. Елизавета, Вы Богиня!", "Королева очень красивая из моих снов",– одарили множеством ласковых слов знаменитость фолловеры.Не остались в стороне и коллеги Боярской. "Ого!!!!!!"– восхитился СергейБезруков. "Невероятно",– отметила Юлия Снигирь. Подписчики звезды отметили, что ей очень идет этотобраз – его хочется внимательно разглядывать, не упуская ни единой детали.Напомним, замужем за актером МаксимомМатвеевым. Супруги вместеуже восемь лет. В 2012 году у пары родился первенец Андрей. Второго сынас супругом назвали Григорием. Мальчик появилсяна свет в одной из клиник Санкт-Петербурга.