Почти 180 тысяч человек подписали онлайн-петицию против усыпления двух сибирских хаски, один из которых откусил руку четырехлетнему мальчику в американском городе Лейтон (штат Юта). О трагической истории пишет британская The Daily Mail.Ребенок играл без присмотра взрослых на заднем дворе своего дома и просунул сквозь забор из сетки-рабицы руку во двор соседей, у которых жили собаки по кличке Полярный и Медведь. На руке мальчика был носок.Предполагается, что собаки приняли руку ребенка за игрушку и принялись кусать и трепать ее. В какой-то момент в результате слишком сильного укуса одна из собак — точно не установлено, какая именно — отгрызла ребенку кисть руки вместе с несколькими сантиметрами предплечья.Ребенка вертолетом доставили в больницу, он остается в серьезном, но стабильном состоянии. Собак забрали на 10-дневный карантин в окружной центр содержания и контроля животных, сообщает портал KSL-TV. По словам представителя учреждения Ретта Никса, это стандартная процедура после укусов: предстоит выяснить, не болеет ли животное бешенством и не представляет ли опасности для общества.Одну либо обеих собак могут усыпить, если такое решение будет принято судьей. Это и пытается предотвратить автор петиции и подруга владельца животных Джессика Нуш.My best friends dog was involved in an unfortunate accident I’m hoping my idols will sign this petition! @jameyjasta @FRONZ1LLA @tomblarbsls @Pabl0GRIN @JeffreeStar @RonnieRadke @shanedawson please help even if you’re not famous! https://t.co/5XhCtXCzUm— Jessica Nusz (@Jessica_Nusz666) 5 марта 2019 г.