В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21 индийских ВВС. Катастрофа произошла в районе города Биканер в штате Раджастхан на северо-западе страны.

В Индии потерпел крушение истребитель МиГ-21 индийских ВВС. Катастрофа произошла в районе города Биканер в штате Раджастхан на северо-западе страны.По сообщению на сайте газеты The Hindustan Times, истребитель вылетел с расположенной близ Биканера авиабазы Нал для тренировочного полета без вооружения. Сообщается, что причиной крушения МиГа было столкновение с птицей. Пилот смог благополучно катапультироваться.Обстоятельства инцидента изучит следственный суд. Ранее индийский пилот Абхинандан Вартхаман на похожем МиГ-21 сбил истребитель F-16 пакистанских ВВС. Правда, он и сам потерпел крушение на территории Пакистана и попал в плен.