Примадонна и юморист побывали на банкете в честь Дня рождения Михаила
Жванецкого. Алла Пугачева поздравила 85-летнего сатирика с праздником.
Примадонна и юморист побывали на банкете в честь Дня рождения Михаила
Жванецкого. Алла Пугачева поздравила 85-летнего сатирика с праздником.
День рождения писатель отметил
6 марта. В своем микроблоге муж Пугачевой Максим
Галкин опубликовал нарезку из видеороликов,
записанных на торжестве.
На светском мероприятии
Алла Пугачева произнесла тост в честь именинника. "Чтобы жил долго наш гений…
Удивительный человек, Михаил Михайлович", – произнесла на банкете певица.
На празднество также
пришли актеры Леонид Каневский и Леонид Ярмольник, музыкант Андрей Макаревич и
многие другие. Михаил Жванецкий расчувствовался, слушая поздравления
друзей и коллег. "Что это будет такое пышное торжество, честное слово, не
ожидал…" – обратился к присутствующим писатель-сатирик.
Тем временем
супруг Максим Галкин отрывался в компании других гостей. Он
исполнил фрагмент из известной песни "Батарейка" группы "Жуки".
Все происходящее
было запечатлено на видеокамеру. Вернувшись домой, юморист смонтировал ролики в
один, показав поклонникам в Instagram основные кадры с торжества. "Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого.
Было весело, остроумно и вкусно", – отметил муж