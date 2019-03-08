Примадонна и юморист побывали на банкете в честь Дня рождения Михаила Жванецкого. Алла Пугачева поздравила 85-летнего сатирика с праздником.

Примадонна и юморист побывали на банкете в честь Дня рождения МихаилаЖванецкого. Алла Пугачева поздравила 85-летнего сатирика с праздником.День рождения писатель отметил6 марта. В своем микроблоге муж Пугачевой МаксимГалкин опубликовал нарезку из видеороликов,записанных на торжестве.На светском мероприятииАлла Пугачева произнесла тост в честь именинника. "Чтобы жил долго наш гений…Удивительный человек, Михаил Михайлович", – произнесла на банкете певица.На празднество такжепришли актеры Леонид Каневский и Леонид Ярмольник, музыкант Андрей Макаревич имногие другие. Михаил Жванецкий расчувствовался, слушая поздравлениядрузей и коллег. "Что это будет такое пышное торжество, честное слово, неожидал…" – обратился к присутствующим писатель-сатирик.Тем временемсупруг Максим Галкин отрывался в компании других гостей. Онисполнил фрагмент из известной песни "Батарейка" группы "Жуки".Все происходящеебыло запечатлено на видеокамеру. Вернувшись домой, юморист смонтировал ролики водин, показав поклонникам в Instagram основные кадры с торжества. "Немного о вчерашнем праздновании юбилея Михаила Михайловича Жванецкого.Было весело, остроумно и вкусно", – отметил муж