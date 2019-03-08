Праздничный вечер по случаю Международного женского дня в администрации города Апатиты завершился для преподавателя ОБЖ Ивана Митрофанова в отделении полиции. Сначала выпивший сотрудник МКУ Служба гражданской защиты напал на заместителя мэра и охранников, а потом грозил расправой стражам порядка, так что последние вынуждены были заковать его в наручники.

Праздничный вечер по случаю Международного женского дня в администрации города Апатиты завершился для преподавателя ОБЖ Ивана Митрофанова в отделении полиции. Сначала выпивший сотрудник МКУ "Служба гражданской защиты" напал на заместителя мэра и охранников, а потом грозил расправой стражам порядка, так что последние вынуждены были заковать его в наручники. Финал "выступления" Митрофанова сняли на видео."Никакого конфликта между нами не было, я вообще не понимаю, откуда такая реакция. Всё случилось в вестибюле, когда молодой человек на меня набросился. Начал материться, хватать за одежду, попытался ударить. Получив отпор, не успокоился, хотя я предлагал ему прекратить эту нелепую возню и просто разойтись в разные стороны", — рассказал "ХибИнформБюро" замглавы администрации Павел Чуфырёв.За него вступились сотрудники ЧОП, но совладать с агрессивным преподавателем ОБЖ им не удалось. Усмирить его удалось только стражам порядка, да и им пришлось воспользоваться наручниками."Я напился, избивай меня! Не трогай меня, братан, пока я просто тебя не уработал!" — заявил Митрофанов перед тем, как ему заломили руки и препроводили в служебный автомобиль.Станут ли его угрозы в адрес представителей власти поводом для возбуждения уголовного дела, предстоит решить следователям.