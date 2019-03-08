Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ сделал важное заявление об эффективности работы силовых ведомств. Реакция от экспертов из Незалежной последовала незамедлительно.

Президент России Владимир Путин на коллегии ФСБ сделал важное заявление об эффективности работы силовых ведомств. Реакция от "экспертов" из Незалежной последовала незамедлительно.Последнее время ФСБ упрочила свои позиции. Согласно опросам, россияне считают наследницу КГБ самым влиятельным институтом власти в стране после президента и армии.По словам Путина, силовики эффективно проявили себя как при организации крупных общественных мероприятий, так и в повседневной деятельности. "Знаю, что штаб чемпионата мира по футболу фактически возглавлялся ФСБ. Обеспечены были также избирательные кампании, и работа прошла на самом высоком уровне, с хорошим результатом", – сообщил главнокомандующий.Данное заявление не оставили без внимания "эксперты" из Украины. Так, социолог Игорь Эйдман приплел к данной теме нашумевший допинг-скандал с участием российских спортсменов. "Известны и методы: фальсификации и вбросы при голосовании; допинг, подмена анализов – в спорте. Об этом рассказывал Родченков и другие "национал предатели". А теперь признал (проговорился, проболтался) сам главный организатор "всех наших побед", – написал он в своей авторской колонке.Несмотря на всю желчь некоторых Украинцев, ЧМ-2018 действительно прошел успешно. Отечественные футболисты показали феноменальный результат, допинг им для этого не понадобился.Так, ранее член совета ФИФА Алексей Сорокин заявил, что организация представила отчет о проведении мундиаля в России. В целом ЧМ-2018 единодушно признан самым лучшим в истории.