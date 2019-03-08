Ксения Собчак и Максим Виторган сделали совместное заявление. Пара прокомментировала слухи об их отношениях: похоже, развод не за горами.

Ксения Собчак и Максим Виторган сделали совместное заявление. Пара прокомментировала слухи об их отношениях: похоже, развод не за горами.Заявление звезды опубликовали на своих страницах в социальной сети Instagram. Ксений Собчак и Максим Виторган одновременно сообщили, что все идет к разводу: оказывается, они уже давно не живут вместе."Мы вынуждены прокомментировать публично наши отношения, дабы прекратить все спекуляции на эту тему. Мы довольно давно живем отдельно и каждый своей жизнью (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим.ред.)", – пишут они. Собчак и Виторган отдельно отметили, что не изменяли друг другу.Раскрыла пара и подробности скорого развода. Похоже, обойдется без скандала: споры за шикарное имущество не планируются, хотя у них наверняка есть, что делить."Мы не делим имущества и, тем более, ребенка, которого продолжаем растить, как любящие его родители", – гласит текст заявления. Дату возможного развода пара не назвала."Пока мы жили вместе , мы сохраняли взаимную верность", – пишут Собчак и Виторган в сообщении о разводе.Напомним, слухи о том, что пара больше не живет вместе, появились в Сети в начале ноября. Уже около полугода общественность гадает, действительно ли : их часто видели вместе на разных мероприятиях и даже за рубежом.Некоторые подозревали, что звезды затеяли скандал ради рекламы: мол, так они продвигают собственные шоу. Однако, судя по всему, действительно состоится.