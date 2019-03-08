В заключительной встрече группового этапа женская сборная России по керлингу взяла верх над шведской командой со счетом 7:5 и напрямую вышла в полуфинал Универсиады, которая проходит в Красноярске. Россиянки заняли второе место в группе вслед за керлингистками из Швеции.

В заключительной встрече группового этапа женская сборная России по керлингу взяла верх над шведской командой со счетом 7:5 и напрямую вышла в полуфинал Универсиады, которая проходит в Красноярске. Россиянки заняли второе место в группе вслед за керлингистками из Швеции.За сборную России на турнире выступают Ульяна Васильева (скип), Мария Комарова, Анастасия Даньшина, Екатерина Кузьмина и Анна Веневцева.Матчи плей-офф стартуют в Красноярске 9 марта. Соперник россиянок определится позже. Напомним, что Универсиада завершится 12 марта.