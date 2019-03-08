Координационные штабы России и Сирии опубликовали новое заявление о положении в лагере беженцев Эр-Рукбан. Москва и Дамаск напоминают, что в то время, когда мир поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем, десятки тысяч сирийских матерей остаются в нечеловеческих условиях.

Координационные штабы России и Сирии опубликовали новое заявление о положении в лагере беженцев "Эр-Рукбан". Москва и Дамаск напоминают, что в то время, когда мир поздравляет прекрасную половину человечества с Международным женским днем, десятки тысяч сирийских матерей остаются в нечеловеческих условиях.Эвакуации беженцев препятствуют Соединенные Штаты, которые не пропускают в Эр-Рукбан гуманитарные колонны и не позволяют организовать безопасный выход людей из лагеря. Россия и Сирия призывают США пересмотреть свой подход и подарить свободу сирийским матерям и их детям, передает телеканал "Россия 24".Москва и Дамаск призывают раз и навсегда решить проблему лагеря "Эр-Рукбан" через его расформирование с предоставлением долгожданной свободы его жителям. Совместное заявление подписали руководитель межведомственного координационного штаба РФ по возвращению беженцев на территорию Сирии, начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев и руководитель межведомственного координационного штаба Сирии по возвращению беженцев на территорию Арабской Республики, министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.Власти Сирии готовы принять всех беженцев из лагеря "Эр-Рукбан" — их ждут в пунктах временного размещения. Обстановку, сложившуюся в лагере, сейчас называют не иначе как гуманитарной катастрофой. Еще одну наглядную иллюстрацию того, как людям там приходится буквально выживать, опубликовало на днях Минобороны России. На спутниковых снимках видно: палаточный городок окружен валом и оградой, за пределы которых людей не выпускают боевики подконтрольных США группировок.