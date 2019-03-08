Женщины, обратившиеся в ИЦ, получили не только документы, но и заряд отличного настроения.

В канун Международного женского дня поздравления с весенним праздником адресовали жительницам Владимира сотрудники Информационного центра УМВД России по Владимирской области. Все представительницы прекрасного пола, обратившиеся за оформлением справки об отсутствии судимости, получили не только требуемый документ, но и заряд отличного настроения!Требуемые документы в праздничных конвертах дамам вручал и желал отличного настроения, улыбок, весны и радости в душе заместитель начальника Информационного центра регионального УМВД подполковник внутренней службы Дмитрий Быков.Посетительницы информационного центра, которые обратились за получением государственной услуги, не скрывая эмоций, отмечали, что такой формат стандартной процедуры был неожиданным и очень приятным.