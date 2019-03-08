В Астане продолжается командный чемпионат мира по шахматам. Мужская сборная России в третьем туре взяла верх над соперниками из Китая. Итоговый счет – 2,5:1,5 в пользу россиян. Единственную победу в нашей команде одержал Ян Непомнящий. Остальные партии завершились вничью.

В Астане продолжается командный чемпионат мира по шахматам. Мужская сборная России в третьем туре взяла верх над соперниками из Китая. Итоговый счет – 2,5:1,5 в пользу россиян. Единственную победу в нашей команде одержал Ян Непомнящий. Остальные партии завершились вничью.После трех туров сборная России лидирует на чемпионате мира. Россияне набрали шесть очков. Следом за ними идут сборные Индии, США и Англии (по 5 баллов).Женская сборная России также добилась победы в третьем туре. Она оказалась сильнее команды Египта со счетом 4:0. Российские шахматистки с шестью очками делят первое место с китаянками.