Пока все женщины страны получают в подарок, в основном, дежурные поздравления с 8 марта и однообразные подарки, некоторые знаменитости проявили в этом деле фантазию. Так, к примеру, певица Анна Седокова обратилась к подписчицам с помощью пикантного фото.

Пока все женщины страны получают в подарок, в основном, дежурные поздравления с 8 марта и однообразные подарки, некоторые знаменитости проявили в этом деле фантазию. Так, к примеру, певица Анна Седокова обратилась к подписчицам с помощью пикантного фото.Анна Седокова долгие годы входит в число самых сексуальных певиц российского шоу-бизнеса. Она то и дело украшает обложки мужских глянцевых журналов, хвастается пышными формами в Инстаграме и рассуждает, как быть желанной для противоположного пола. В прошлом году она выпустила клип на песню "Шантарам", который из-за обилия откровенных сцен не разрешили показывать по телевидению.Две недели назад, в День защитника отечества, она опубликовав пикантное фото. Похоже, Седокова решила следовать традиции и сегодня, в международный женский день, поздравила прекрасную половину человечества с весенним праздником не менее горячим кадром.Материал дополняется.