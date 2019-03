Презентация песни, с которой певец Сергей Лазарев выступит на конкурсе Евровидение, состоится 9 марта.

Презентация песни, с которой певец Сергей Лазарев выступит на конкурсе "Евровидение", состоится 9 марта. Об этом представитель России на песенном конкурсе сообщил в своем Instagram."Время пришло", — написал Лазарев, уточнив, что песня будет представлена в 17.00 по европейскому времени.Он поблагодарил Филиппа Киркорова и Димитроса Контопулоса за создание песни, Московский симфонический оркестр — за качество звука и возможность вернуть живой оркестр на "Евровидение". А также выразил надежду на то, что слушатели полюбят эту песню так же, как и он — с первого раза."Самое большое спасибо — каналу “Россия", — добавил Лазарев. Певец благодарит телеканал за доверие и возможность во второй раз представлять нашу страну на конкурсе.Лазарев представлял Россию на конкурсе "Евровидение" в 2016 году. С песней "YOU ARE THE ONLY ONE" ему удалось занять третье место."Евровидение" пройдет в этом году в мае в Израиле, в Тель-Авиве. Официальный вещатель конкурса — ВГТРК. Первый и второй полуфиналы состоятся 14 и 16 мая соответственно, а финал конкурса — 18 мая 2019 года.