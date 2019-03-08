Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые 9 марта примут участие в мужском спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. За российскую команду выступят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев назвал имена биатлонистов, которые 9 марта примут участие в мужском спринте на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. За российскую команду выступят Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев.Как сообщает РИА Новости, тренерский штаб сборной посчитал этот состав оптимальным для завтрашней гонки.Напомним, что 7 марта Логинов и Малышко представляли Россию в смешанной эстафете, заняв вместе с Евгенией Павловой и Екатериной Юрловой-Перхт четвертое место.