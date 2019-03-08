Расширение НАТО - не провокация, а национальные решения, заявил на конференции в Варшаве генсек альянса Йенс Столтенберг. В столицу Польши он прибыл по случаю предстоящего 20-летия вступления этой страны в альянс - юбилей будет отмечаться 12 марта.

Расширение НАТО — "не провокация, а национальные решения", заявил на конференции в Варшаве генсек альянса Йенс Столтенберг. В столицу Польши он прибыл по случаю предстоящего 20-летия вступления этой страны в альянс — "юбилей" будет отмечаться 12 марта.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наращивание военного потенциала НАТО разрушает существующую в мире систему безопасности, передает РИА Новости. Масштабы и интенсивность учений альянса, к которым все активнее привлекаются не входящие в НАТО Украина и Грузия, по словам Шойгу, увеличились более чем вдвое.По словам Столтенберга, которые приводит "Интерфакс", ситуация вокруг Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) вновь напоминает о важности трансатлантического объединения. Справиться, уверен он, можно лишь объединив усилия Северной Америки и Европы в трансатлантический альянс. Генсек НАТО вновь призвал Россию вернуться к соблюдению ДРСМД, добавив, что альянс не планирует размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе.От альянса необходим "общий, скоординированный ответ" на прекращение действия ДРСМД, хотя сейчас сложно сказать, как НАТО будет действовать, отметил он. По словам Столтенберга, НАТО не хочет новой гонки вооружений и новой холодной войны: альянс должен "вести диалог и продолжать контролировать вооружение", а также "на определенном уровне" пытаться улучшить отношения с Россией, передает ТАСС.