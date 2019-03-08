Таксист сбил пешеходов на зебре, после чего столкнулся с другим авто, отлетевшим в столб. В результате инцидента один из пострадавших скончался от полученных травм, а второй – лишился ноги. Камеры наблюдения запечатлели момент аварии, ставшей фатальной.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь одного из его участников, произошло в ночь на пятницу, 8 марта, на улице Немировича-Данченко в Новосибирске.Как сообщают СМИ, таксист на автомобиле Skoda Rapid на большой скорости снес двух человек, которые, по предварительным данным, пытались пересечь проезжую часть по нерегулируемому переходу.После этого Skoda столкнулась с попутным Subaru Forester, который, в свою очередь, вылетел на тротуар и врезался с столб.В результате инцидента один из пешеходов погиб, а второй – лишился ноги.Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего и изучают все обстоятельства инцидента.