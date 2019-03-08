Главный тренер московского Спартака Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от Урала в Кубке России. 7 марта красно-белые уступили екатеринбургскому Уралу в ответном матче 1/4 финала со счетом 0:1 и по сумме двух встреч выбыли из турнира.

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды от "Урала" в Кубке России. 7 марта красно-белые уступили екатеринбургскому "Уралу" в ответном матче 1/4 финала со счетом 0:1 и по сумме двух встреч выбыли из турнира."Я не хочу делить футболистов на тех, кто сыграл плохо или хорошо. Мы все вместе не смогли победить и пройти в следующую стадию. Вина лежит на всех, и на мне в том числе", – приводит слова Кононова официальный сайт "Спартака".Также наставник столичной команды рассказал, как планирует справляться с давлением после вылета из Кубка России. "К давлению отношусь нормально. А исправить ситуацию можно только победами в следующих матчах", – заявил специалист.Напомним, что в полуфинал Кубка России пробились екатеринбургский "Урал", тульский "Арсенал", московский "Локомотив" и "Ростов".