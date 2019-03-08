Басманный суд Москвы в пятницу, 8 марта, арестовал 17-летнего юношу, который проходит по уголовному делу об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в октябре 2018 года. Он будет находиться под стражей до 7 мая. Ранее также до 7 мая суд арестовал предполагаемого исполнителя преступления.

Басманный суд Москвы в пятницу, 8 марта, арестовал 17-летнего юношу, который проходит по уголовному делу об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной в октябре 2018 года. Он будет находиться под стражей до 7 мая.Ранее также до 7 мая суд арестовал предполагаемого исполнителя преступления Абдулазиза Абдулазизова.Таким образом, Басманный суд удовлетворил соответствующие ходатайства следователя. Они рассматривались в закрытом для слушателей режиме; журналистов пустили только на оглашение решения, пишет ТАСС.Старший следователь по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО Евгения Шишкина была убита 10 октября 2018 года в подмосковном поселке Архангельское.7 марта в Санкт-Петербурге по подозрению совершении этого преступления были задержаны Абдулазиз Абдулазизов, 2000 года рождения, и 17-летний житель Северной столицы, фамилия и имя которого не называются. По данным следствия, молодой человек был посредником убийства.