Предполагаемый убийца подмосковного следователя арестован до 7 мая.

Предполагаемый убийца подмосковного следователя Абдулазиз Абдулазизов арестован до 7 мая. Мера пресечения избрана сегодня Басманным судом Москвы.Убийство 49-летнего следователя МВД по особо важным делам Евгении Шишкиной было совершено в Красногорском районе Подмосковья осенью прошлого года. По версии следствия, убийство совершено с целью помешать расследованию уголовных дел, находящихся в ее производстве. Шишкина занималась расследованием преступлений на транспорте: транспортировка наркотиков поездами дальнего следования, мошенничество с билетами и пр. Убийство было совершено в 7 утра по дороге на парковку. Убийца использовал травматический пистолет, переделанный под боевой. Это не первое покушение на Евгению Шишкину, ранее неизвестные сожгли ее автомобиль Lexus.Позднее были задержаны Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения, и 17-летний житель Санкт-Петербурга, исполнявший роль посредника.