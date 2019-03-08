Лидер украинской Оппозиционной платформы Юрий Бойко отметил, что украинцы теперь вынуждены отапливать дома и готовить еду, используя дрова, как это было в прошлые века.

Украина отброшена в Средневековье — такой вывод сделал лидер украинской Оппозиционной платформы Юрий Бойко в эфире телеканала Newsone. Проанализировав цены на газ, политик отметил, что украинцы теперь вынуждены отапливать дома и готовить еду, используя дрова, как это было в прошлые века.Во время рабочей поездки по Закарпатью Бойко вспомнил, что газ в местные деревни был проведен в 2006 году, с голубым топливом в сельскую местность пришла и цивилизация. Теперь цены на газ для отопления значительно выросли, люди вынуждены отказываться от экологичного топлива и вновь переходить на дрова. Ситуация с ценами на газ изменилась с 2014 года — средний дом площадью 150 квадратных метров требует на отопление порядка 500 кубометров газа, и цифры в квитанциях на оплату теперь достигают четырех тысяч гривен в месяц (порядка 10 тысяч рублей)."Как такие счета можно оплачивать?" — возмущается Бойко и добавляет, что такая ситуация типична не только для Закарпатья, но и для всей страны.Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман посоветовал украинцам смириться с высокими ценами на газ, поскольку руководство страны имеет обязательства перед международными партнерами.