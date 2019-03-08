Российский горнолыжник Иван Кузнецов завоевал золото в гигантском слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. По сумме двух попыток он показал лучший результат дня – 1 минута 55,51 секунды.

Российский горнолыжник Иван Кузнецов завоевал золото в гигантском слаломе на Универсиаде, которая проходит в Красноярске. По сумме двух попыток он показал лучший результат дня – 1 минута 55,51 секунды.Второе место занял итальянец Альберто Бленьини (отставание – 0,52 секунды). В тройке призеров оказался швейцарец Ливио Симоне (+0,70).В медальном зачете российская сборная занимает первое место, завоевав 25 золотых, 27 серебряных и 22 бронзовые медали. На второй позиции расположилась команда Южной Кореи (6, 2, 4). Третьими идут швейцарские спортсмены (2, 2, 3).