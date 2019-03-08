Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш забыли своих жен на крыльце Белого дома.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш забыли своих жен на крыльце Белого дома, сообщает Newsweek.На видео, снятом журналистами, Трамп вместе с женой Меланией приветствовали чету Бабишей у входа в Белый дом. Первые леди остановились на пороге для совместной фотографии, однако политики-мужчины, не оглядываясь, прошли в резиденцию. Мелания и Моника пожали плечами и ушли вслед за мужьями. В комментариях к видео пользователи пишут: "Уж в чем никогда нельзя было обвинить Трампа, так это в том, что он джентльмен".Чета Бабишей проведет в США три дня. Бабиш — первый чешский глава правительства, получивший приглашение в Белый дом с 2011 года. По итогам встречи Трампа и Бабиша в Белом доме политики высказались в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины, выступив за сохранение санкций против России. Кроме того, политики условились активизировать сотрудничество между государствами в сфере кибербезопасности и на рынке энергоресурсов.После отъезда Бабиша Белый дом может посетить глава правительства Словакии Петер Пеллегрини. Переговоры о его визите находятся в завершающей стадии, сообщает словацкое издание Pravda. Вероятнее всего, поездка Пеллегрини в США состоится осенью этого года.