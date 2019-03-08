Участники массовой драки госпитализированы после поножовщины в одесском баре.

Шестеро человек госпитализированы после поножовщины в одесском баре, сообщают украинские СМИ со ссылкой на полицию. По предварительным данным, в конфликте на углу Дерибасовской и Екатерининской улиц накануне 8 марта участвовали представители разных этнических группировок. После драки с применением холодного оружия пострадавшие с колото-резаными ранами доставлены в местные больницы. У большинства зафиксированы ранения, нанесенные в область грудной клетки и брюшной полости.Ранее на Дерибасовской избили американского джаз-музыканта, ученика Фрэнка Синатры, а накануне Нового года за место у елки подрались два Деда Мороза.