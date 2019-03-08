Телеведущая побаловала подписчиков в Instagram новыми снимками с курорта на Мальдивах. Анфиса Чехова предстала в фотосессии в нижнем белье.

Телеведущая побаловала подписчиков в Instagram новыми снимкамис курорта на Мальдивах. Анфиса Чехова предстала в фотосессии в нижнем белье."Мальдивы, конечно, пропитаны эротикой насквозь.Несмотря на то, что это глубоко мусульманская страна, здесь на островах такуединенно, что хочется сливаться с природой и ходить в чем мать родила", —призналась Анфиса Чехова. Горячие снимки собрали массу комментариев.Поклонники восхитились аппетитными формами артистки. "Вот фигурка, огонь... На кости устлали смотреть","Шикарнаяженщина", "Божественно", "Очень красиво","Анфиса, вы огонь просто", "Анфисочка!!!Какая вы шикарная манящая женщина!!! Сон на яву!" —высказались фолловеры 41-летнейОднако нашлись и те, кто посчитал, что у телеведущейесть лишние килограммы, и ей следует сначала подкачать живот, а потом ужехвастаться эротическими снимками.Но поклонники встали на защиту Чеховой. "Лентяи, хватит завидовать, лучшеничего не пишите...", – высказался один из подписчиков Анфисы.Как писали "Дни.ру", телеведущая отдыхает с коллегой, экспертомпроекта "Адская кухня" Эдуардом Демченко. Многие пользователисоцсетей предполагают, что у них любовный роман, но самаотносится к таким пересудам с юмором. Ранее она отмечала, что с Демченко еесвязывает лишь дружба.