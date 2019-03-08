Белому дому (США) запрещено признавать присоединение Крыма к России. Такой законопроект единогласно одобрил Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США.

Белому дому (США) запрещено признавать присоединение Крыма к России. Такой законопроект единогласно одобрил Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США.Вашингтон, согласно законопроекту, не признает российский суверенитет над полуостровом ни де-юро, ни де-факто. Только президент может нарушить это правило в исключительных случаях, когда это касается нацбезопасности.Тот же комитет единогласно одобрил резолюцию с призывом к администрации выяснить обстоятельства убийства российского политика Бориса Немцова. Законодатели резко осуждают российские власти за сокрытие громкого преступления и призывают Национальную разведку США подготовить доклад, раскрывающий все детали убийства.