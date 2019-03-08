Сотрудники отдела по вопросам миграции поздравили девушек с получением документа и наступающим праздником.

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня 8 Марта, в ОМВД России по Меленковскому району состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации 14-летним школьницам.Начальник отдела по вопросам миграции вручила девушкам документ, а также поздравила их с наступающим весенним праздником.Обращаясь к юным жительницам района, сотрудники полиции адресовали пожелания быть достойными, честными гражданами страны, не нарушать законы, хранить и приумножать российские традиции и традиции Меленковского района, а также пожелали быть всегда красивыми, женственными и счастливыми.