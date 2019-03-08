Поздравить женский коллектив учреждения приехал начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов. Он искренне поздравил прекрасных дам с праздником, пожелал им крепкого здоровья...

В преддверии 8 Марта начальник полиции УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Карпов совместно с помощником начальника по работе с личным составом подполковником внутренней службы Борисом Качановым и председателем Женского совета УВД по ЮВАО подполковником внутренней службы Ольгой Егоровой посетили подшефный интернат для детей и подростков и поздравили его руководителей и воспитанников с наступающим праздником.К Международному женскому дню ребята подготовили для своих мам, бабушек и воспитателей сюрприз: дарили свои творческие музыкальные подарки. Они пели песни, посвященные любимым женщинам.Поздравить женский коллектив учреждения приехал начальник УВД по ЮВАО генерал-майор полиции Сергей Анатольевич Карпов. Он искренне поздравил прекрасных дам с праздником, пожелал им крепкого здоровья, семейного благополучия, весны в душе, вручил букеты цветов и подарки для детей.В свою очередь руководство учреждения подчеркнуло, что сотрудники полиции УВД по ЮВАО всегда желанные гости.В центре находятся дети в возрасте до 18 лет, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации, нуждающиеся в социально-правовой помощи и реабилитации, поэтому так важно дарить заботу и внимание тем, кто искренне в этом нуждается.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18