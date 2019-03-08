Полицейские привезли женщинам символ праздника – весенние тюльпаны и сладкие подарки...

Руководители и личный состав УВД по ТиНАО уделяют особое внимание семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, оказывая им необходимую посильную помощь. Жены и матери отдавших свои жизни за мирную и спокойную жизнь граждан сотрудников – всегда почетные гости на культурных и праздничных мероприятиях, которые проводятся в Управлении внутренних дел.В рамках акции «8 Марта – В каждый Дом» полицейские УВД по ТиНАО поздравили с наступающим праздником вдов и матерей сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Началось мероприятие с раннего утра, чтобы успеть побывать в самых отдаленных уголках Новой Москвы и привезти женщинам символ праздника – весенние тюльпаны и сладкие подарки.В каждом гостеприимном доме женщины встречали гостей с праздничным настроением и улыбками. Татьяна Петровна и Валентина Александровна Кичигины, Татьяна Ивановна Минькова и Валентина Ивановна Ткачева приглашали полицейских к праздничному столу, угощали их чаем, домашними угощениями и делились воспоминаниями.Прощаясь, женщины тепло благодарили гостей и вновь приглашали в гости. А стражи порядка пожелали гостеприимным хозяйкам здоровья, внимания со стороны близких, долголетия, добрых и радостных событий в жизни. И конечно, отмечали, что полицейские всегда помнят и дорожат теми, кто ценой своей жизни исполнил служебный долг.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79