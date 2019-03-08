Участники церемонии вместе с представителем Общественного совета вручили цветы и поздравительные открытки виновницам торжества и пожелали хранить и приумножать российские традиции...

В рамках Всероссийской акции «8 Марта – В каждый Дом» в ОВМ ОМВД России по району Нагатинский Затон г. Москвы состоялась торжественная церемония вручения десяти жительницам района паспортов гражданина Российской Федерации.Вручение паспортов провела начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Горина Вера Александровна.Участники церемонии вместе с представителем Общественного совета вручили цветы и поздравительные открытки виновницам торжества и пожелали хранить и приумножать российские традиции.«Именно женщины вдохновляют нас мужчин на достижение новых высот, делают этот мир добрее и светлее», – отметил председатель Общественного совета при УВД по ЮАО Харис Ильясов.Представительницы прекрасного пола отметили, что получение паспорта в этот день в торжественной обстановке останется у них в памяти надолго.«Воспользовалась госуслугой по замене паспорта, пришла для получения его в назначенный день и тут такой неожиданный, приятный сюрприз», – отметила 20-летняя Ксения Барковская.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22