В ряде районов венесуэльской столицы Каракаса на короткое время возобновили подачу электроэнергии потребителям, однако затем свет снова погас. Электричества хватило ненадолго - примерно на 10 минут.

В ряде районов венесуэльской столицы Каракаса на короткое время возобновили подачу электроэнергии потребителям, однако затем свет снова погас. Около 00:45 по местному времени (07:45 по Москве) заработала часть сети уличного освещения в городском районе Лас-Мерседес и прилегающих Чакао и Альтамире.О включении света в отдельных домах стали сообщать пользователи соцсетей, зажглись окна некоторых зданий и вывески на улицах. Часть общественных зданий переключилась с резервных источников питания на основные.Однако электричества хватило ненадолго — примерно на 10 минут, передает ТАСС. Затем окна, вывески и фонари на улицах снова погасли, и новых попыток восстановить подачу электроэнергии какое-то время не предпринималось.Накануне, 7 марта, Каракас и 20 из 23 штатов Венесуэлы остались без электричества. Национальная электрическая компания Венесуэлы назвала причиной саботаж на крупнейшей в стране ГЭС имени Симона Боливара, находящейся в штате Боливар. Венесуэльский президент Николас Мадуро обвинил в случившемся "американский империализм".По его словам, саботаж на ГЭС — дело рук Вашингтона, который объявил Каракасу электроэнергетическую войну. Война против народа Боливарианской Республики провалится, предрекает Мадуро. "Ничто и никто не победит народ Чавеса!" — написал он в "Твиттере", призвав также к "максимальному единству патриотов".La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas!— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 8 марта 2019 г.