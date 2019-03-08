Всеобъемлющее и бессрочное весеннее перемирие, согласованное накануне подгруппой по безопасности в Донбассе, продержалось буквально пять минут. Об этом рассказал глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов.

"Всеобъемлющее и бессрочное" весеннее перемирие, согласованное накануне подгруппой по безопасности в Донбассе, продержалось буквально пять минут. Об этом рассказал глава представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня Руслан Якубов.По его словам, практически сразу после вступления в силу обновленных обязательств сторон о прекращении огня вооруженные формирования Украины нарушили их. К данному же моменту украинская сторона уже пять раз открывала огонь по территории ДНР, в том числе с применением минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия, являющихся запрещенным вооружением.Очередное перемирие в Донбассе было согласовано накануне на заседании рабочей группы по вопросам безопасности — оно прошло в режиме видеоконференции. Переговоры продолжались более семи часов.По словам Якубова, было очевидно сразу: официальный Киев не намерен брать на себя и выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня, передает "Интерфакс". Однако благодаря усилиям координаторов от ОСБЕ и других участников встречи глава украинской делегации, представитель Украины в трехсторонней Контактной группе Евгений Марчук официально и публично подтвердил приверженность Украины введению весеннего перемирия.Представитель военного ведомства самопровозглашенной Луганской народной республики Андрей Марочко ранее сообщил, что в ЛНР до семи часов утра не фиксировали нарушений весеннего перемирия на линии соприкосновения в Донбассе. Обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины по территории ЛНР не зафиксировано, весеннее перемирие соблюдается, отметил он.Тем временем представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк рассказал на брифинге, что после объявления перемирия 8 марта незаконные вооруженные формирования обстреляли позиции Объединенных сил на востоке Украины один раз. Боевых потерь с начала текущих суток у подразделений Объединенных сил нет, сказал он.