Facebook введет сквозное шифрование сообщений пользователей во всех своих проектах, а умный амбарный замок защитит базовые станции сотовой связи. Подробности – в программе Вести.net.

Facebook введет сквозное шифрование сообщений пользователей во всех своих проектах. Помимо собственно социальной сети, это крупнейшая социальная фотосеть Instagram, Facebook Messenger и WhatsApp, он правда уже зашифрован. В общем коснется это чуть ли не трех миллиардов человек. Сообщил о таких планах основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг в объемном блог-посте больше похожем на некий манифест или предвыборную программу.Если коротко, то Facebook теперь за приватность, за сохранность частной жизни, за личное общение напрямую между двумя людьми или внутри небольшой группы. Все это вызвало неоднозначную реакцию в IT-прессе. Просто потому, что фактически это разворот на 180 градусов в том смысле, что официально Facebook был за максимальную открытость, а на практике регулярно сталкивался с обвинениями в открытости чрезмерной, в слишком свободном оперировании приватной информации пользователей и их персональными данными.А теперь перейдем к аппаратным новостям, точнее к новинкам Всемирного мобильного конгресса, который прошел в Барселоне. Помимо сверхсовременного, невероятно дорогостоящего оборудования там можно было найти любопытные решения, которые обеспечивают работу сотовых операторов на базовом уровне. Например "умный" амбарный замок. Для того, чтобы его открыть нужно зарегистрироваться со смартфона в облачном сервисе, ввести имя замка, и получить разрешение на его открытие. На самом замке нужно нажать кнопку включения, после этого он соединится с телефоном по Bluetooth и откроется. Подробности – в программе 33Live.Runet.