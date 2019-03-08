На теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе сразу две представительницы России пробились во второй раунд соревнований. Екатерина Александрова обыграла шведку Ребекку Петерсон, а Наталья Вихлянцева – австралийку Присциллу Хон.

На теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе сразу две представительницы России пробились во второй раунд соревнований. Екатерина Александрова обыграла шведку Ребекку Петерсон, а Наталья Вихлянцева – австралийку Присциллу Хон.Александрова добилась победы в трех сетах со счетом 7:5, 3:6, 6:2. Вихлянцевой потребовалось провести лишь две партии. Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:1 в пользу россиянки.А вот Евгения Родина была вынуждена зачехлить ракетку в стартовом раунде. Она уступила представительнице Пуэрто-Рико Монике Пюиг – 0:6, 4:6​​​.