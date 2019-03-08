В рамках акций «Цветы для автоледи» и "Цветочный патруль" полицейские вручили женщинам за рулем цветы и памятки по безопасности дорожного движения.

Накануне Международного женского дня 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции Межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» и представители народной дружины «Дорожный надзор» приняли участие в ежегодной акции МВД России «Цветы для автоледи».7 марта в течение всего дня на улицах Гусь-Хрустального района инспекторы ДПС и помощники из народной дружины останавливали автомобили, за рулем которых находились женщины. Стандартная процедура проверки документов заканчивалась не совсем обычно – каждую автоледи инспекторы поздравляли с наступающим весенним праздником и вручали цветы с пожеланиями безопасных дорог. Такой сюрприз очень удивил всех без исключения участниц акции, которые признались, что неожиданная остановка оказалась приятной и поднимающей настроение.С наступающим праздником поздравили автолюбительниц сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Меленковскому району, организовав акцию "Цветочный патруль". Все автоледи, принявшие участие в акции, получили от полицейских цветы, пожелания безопасных дорог и заряд отличного настроения!