Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна приобретает у России зенитно-ракетные комплексы С-400, чтобы обеспечить собственную безопасность.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что его страна приобретает у России зенитно-ракетные комплексы С-400, чтобы обеспечить собственную безопасность.Выступая на "круглом столе" редакторов в Анатолийском агентстве новостей в пятницу, 8 марта, он сообщил, что размещение С-400 в Турции начнется уже в октябре текущего года, а места их дислокации позже определит командование Вооруженных сил."Закупка ЗРК С-400 — это не вопрос предпочтения, а насущное требование нацбезопасности. Турция обязана защитить 82 миллиона своих граждан", — подчеркнул глава турецкого оборонного ведомства, слова которого приводит "Интерфакс".Министр напомнил, что после начала конфликта в Сирии свои средства противовоздушной обороны в Турции разместили США, Германия и Нидерланды, и это было сделано для защиты турецкой территории, однако позднее эти системы были выведены из страны. И сегодня вклад в обеспечение противовоздушной обороны Турции вносят лишь Испания и Италия. Поэтому Анкара должна иметь свои комплексы ПРО, пояснил Акар. При этом он добавил, что страна и впредь будет выполнять свои обязательства в рамках НАТО.США и НАТО не раз предупреждали Турцию о том, что С-400 не могут быть интегрированы в систему противовоздушной и противоракетной обороны альянса. Более того, США пригрозили пересмотреть договоренности об участии Турции в программе создания истребителей F-35, если она не откажется от приобретения российских С-400.