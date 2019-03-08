Европол сообщил об изъятии поддельных лекарств на сумму 168 миллионов евро. Это результат операции «Мисмед 2», организованной французской полицией, финскими таможенниками и регуляторами в области здоровья.

Европол сообщил об изъятии поддельных лекарств на сумму 168 миллионов евро. Это результат операции «Мисмед 2», организованной французской полицией, финскими таможенниками и регуляторами в области здоровья.В операции приняли участие 16 стран. Она проводилась с апреля по октябрь 2018 года. Всего изъято 1,8 тонны лекарств. Арестованы 435 человек. 24 преступные группировки прекратили свое существование.Европол отметил, что внимание преступников привлекают не только опиоиды, но и лекарства для лечения онкологии, сердечно-сосудистых заболеваний и допинг-средства, передает ТАСС.