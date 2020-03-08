В рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу Барселона на своем поле принимала Реал Сосьедад. Встреча получилась малорезультативной. Сине-гранатовые лишь ближе к концовке второго тайма сумели добиться положительного результата, когда Лионель Месси реализовал пенальти.

В рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу "Барселона" на своем поле принимала "Реал Сосьедад". Встреча получилась малорезультативной. "Сине-гранатовые" лишь ближе к концовке второго тайма сумели добиться положительного результата, когда Лионель Месси реализовал пенальти.Это произошло на 81-й минуте игры. Гости пытались отыграться, однако все их попытки не увенчались успехом. Уже в добавленное время хозяева поля отличились еще раз, но после видеопросмотра был зафиксирован офсайд. Итоговый счет – 1:0 в пользу каталонского клуба."Барселона" возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, набрав 58 очков. "Реал Сосьедад" с 43 баллами идет шестым.