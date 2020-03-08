В Колпинском районе Санкт-Петербурга сотрудники силовых структур готовятся к штурму квартиры, в которой, предположительно, находится вооруженный мужчина. На лестничной клетке жилого дома обнаружен труп подростка с огнестрельным ранением головы.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга сотрудники силовых структур готовятся к штурму квартиры, в которой, предположительно, находится вооруженный мужчина. На лестничной клетке жилого дома обнаружен труп подростка с огнестрельным ранением головы.Ранее правоохранителям поступило сообщение об обнаружении трупа подростка на лестнице в жилом доме по улице Ижорского Батальона. По предварительным данным, в квартире, где проживал погибший, находится вооруженный человек. Дверь в квартиру никто не открыл. Смертельное ранение было нанесено, предположительно, из охотничьего ружья, передает ТАСС."Интерфакс" сообщает со ссылкой на издание "Фонтанка.ру", квартира, около которой обнаружено тело убитого, принадлежит судье Колпинского районного суда.