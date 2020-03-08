В Молдавии зарегистрирован первый в республике случай заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. Носителем инфекции стала 48-летняя женщины, прилетевшая из Италии.

В Молдавии зарегистрирован первый в республике случай заболевания, вызванного коронавирусом COVID-19. Носителем инфекции стала 48-летняя женщины, прилетевшая из Италии.Заболевшая госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как тяжелое. На момент госпитализации у женщины наблюдалась повышенная температура, кашель и острая дыхательная недостаточность, передает ТПСС. Всех прилетевших с ней одним рейсом медики призвали не выходить из дома и сообщить об этом врачу.Как сообщалось, вспышка вызванной новым коронавирусом пневмонии была зафиксирована в крупном китайском городе Ухань конце декабря минувшего года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР наибольшее число заразившихсяв Южной Корее, Иране и Италии, а всего случаи заражения были выявлены более чем в 90 странах, в том числе, в России.