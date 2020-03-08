Начато движение рельсобусов по Крымскому мосту.

Начато движение рельсобусов по Крымскому мосту.Первый пригородный рельсобус керчане отправляют в Анапу концертом. Перрон заполнен — яблоку негде упасть.Рельсобусы, соединившие Крым и Кубань, — особенные. Бело-голубые вагоны с крымскими пейзажами: морская волна, дельфины и, конечно, крымский мост. До него от Керчи — всего 10 минут пути. Поездка с завораживающим видом из окна. Особые эмоции даже для привыкших к дороге машинистов.Под белоснежными арками крымского моста с видом на Керченский пролив первый пригородный рельсобус мчится из старейшего города Керчь в курортную Анапу. По таком маршруту по железной дороге транспорт не ходил никогда.Всю дорогу пассажиры не выпускают из рук мобильные телефоны и фотоаппараты. И даже поют. 140 километров рельсобус проезжает всего за 2 часа — быстрее автомобиля.Рельсобусы из Анапы в Керчь — это три вагона на 222 сидячих места. За 140 километров пути делает еще две остановки."Сегодня уже 90% билетов проданы. Думаю, это уже востребованное направление. Оно будет развиваться. Это первый поезд. Он будет модернизироваться. Только в этом году будут закуплены еще 9 составов", — отметил Владимир Чепец, руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта.Всего за 2 часа до солнечной Анапы — рельсобус прибывает ровно по расписанию. По такому маршруту рельсобусы будут ходить каждый день. По выходным — чаще. Теперь Крым и Кубань стали еще ближе.