Встречей в Далласе между местными Старз и Нэшвилл Предаторз продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 0:1, так и не сумев поразить ворота соперника.

Встречей в Далласе между местными "Старз" и "Нэшвилл Предаторз" продолжился очередной игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Хозяева льда уступили гостям со счетом 0:1, так и не сумев поразить ворота соперника.Автором победной шайбы стал Райан Эллис, отличившийся на 31-й минуте. Голкипер "хищников" Юусе Сарос отразил в этой встрече 37 бросков.Российский нападающий "Далласа" Денис Гурьянов провел на площадке 16 минут 27 секунд. Его соотечественники Александр Радулов и Антон Худобин участия в матче не приняли.