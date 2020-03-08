Его спасли сотрудники МЧС.

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который провалился под лед в пруду Некрасовский города Кольчугино во Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.Информация о происшествии поступила на пульт дежурного МЧС 7 марта в 19:59. Выяснилось, что мужчина в нетрезвом состоянии решил сократить путь и пересечь пруд по льду. Прибывшие спасатели вытащили тонувшего мужчину из ледяной воды.Пострадавшего доставили в ЦРБ города Кольчугино. Его здоровью сейчас ничего не угрожает.