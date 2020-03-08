Речной теплоход, совершавший круиз по Нилу, стал рассадником заразы. У 33 пассажиров из 171 анализы на коронавирус оказались положительными. Все они отправлены на карантин.

Речной теплоход, совершавший круиз по Нилу, стал рассадником заразы. У 33 пассажиров из 171 анализы на коронавирус оказались положительными. Все они отправлены на карантин.В пятницу Минздрав Египта сообщил, что выявлены случаи заражения на корабле, совершающем рейс из Асуана в Луксор. Коронавирус диагностировали у туристки из Тайваня, все контактировавшие с ней пассажиры и персонал находятся под наблюдением медиков.До этого момента в Египте были зафиксированы всего три случая заражения, передает ТАСС.По данным ВОЗ, в Китае отмечено около 80 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 3 тысяч человек умерли, выздоровели почти 55,5 тысяч человек. В других странах число заболевших в общей сложности превысило 21 тысячу, умерли более 400 человек. Больше всего заразившихся в Южной Корее, Иране и Италии. В России в субботу выявлены четыре новых случая заражения.