Вместе с паспортами дамам вручили цветы и адресовали поздравления.

В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Международного женского дня, в ОМВД России по Меленковскому району состоялось торжественное вручение паспортов гражданина Российской Федерации юным жительницам района.Начальник отдела по вопросам миграции майор полиции Ольга Латалина вручила подросткам первый важный документ в жизни и цветы в честь грядущего праздника.Полицейские пожелала подрастающему поколению быть достойными, честными, справедливыми, не нарушать законы России, хранить и приумножать российские традиции и традиции района. Девушек она также поздравила и с наступающим праздником весны – Международным женским днем 8 марта, пожелала быть всегда красивыми, женственными и счастливыми.Поздравления с Международным женским днем, пожелания крепкого здоровья, мира, добра, благополучия в семьях адресовал представительницам прекрасного пола и начальник ОВМ ОМВД России по Судогодскому району майор полиции Артем Потанин, вручивший паспорта гражданина Российской Федерации в предпраздничный день.