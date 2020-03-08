Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо, которого подозревают в использовании поддельных документов для въезда в Парагвай, останется на время следствия под стражей. Такое решение принял парагвайский суд.

Чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Роналдиньо, которого подозревают в использовании поддельных документов для въезда в Парагвай, останется на время следствия под стражей. Такое решение принял парагвайский суд.Как сообщает Globoesporte, 39-летний экс-футболист и его брат могут на шесть месяцев лишиться свободы. Им обоим было отказано в домашнем аресте.Напомним, что у Роналдиньо в номере гостиницы был обнаружен фальшивый паспорт. Бразилец признался, что получил его в аэропорту Парагвая. В использовании поддельных документов также обвиняется и брат экс-игрока сборной Бразилии.Роналдиньо прибыл в столицу Парагвая 4 марта. В Асунсьоне он собирался представить свою книгу, а также принять участие в благотворительной акции.