Футболисты Сельты сыграли вничью с Хетафе в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Российский нападающий гостей Федор Смолов отличиться не сумел. Встреча в Хетафе завершилась со счетом 0:0.

Футболисты "Сельты" сыграли вничью с "Хетафе" в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Российский нападающий гостей Федор Смолов отличиться не сумел. Встреча в Хетафе завершилась со счетом 0:0.Российский форвард "Сельты" провел на поле 70 минут. Через пять минут после замены он был наказан желтой карточкой: судье не понравилось поведение Смолова на скамейке запасных."Хетафе" с 46 очками располагается на четвертом месте в турнирной таблице Ла Лиги. "Сельта", набрав 26 баллов, идет 17-й.